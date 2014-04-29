Завтра в Киев прилетит генсек ОБСЕ

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что в среду, 30 апреля, в Киев прибудет генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"График генсека ОБСЕ динамично меняется. Он будет в Киеве уже завтра", - отметил Дещица.

Напомним, ранее и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что в воскресенье вечером, 27 апреля, в Киев прилетает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из-за захвата террористами Славянска военных инспекторов организации.

Однако позже в ОБСЕ сообщили, что генсек не сможет посетить в этот день столицу Украины.

До этого "Главред" сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.