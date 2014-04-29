В МИД Украины уверяют: знают, как освободить захваченных инспекторов ОБСЕ, есть план

Заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский заявил, что в Украине разработан план освобождения военных инспекторов ОБСЕ, захваченных террористами в Славянске.

Об этом он сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре, сообщает УНИАН.

"Мы разработали четкий план для того, чтобы обеспечить освобождение заложников. Он предусматривает целый ряд необходимых мероприятий. Мы надеемся на их освобождение незамедлительно", - сказал Лубкивский.

Он добавил, что план отрабатывается в контакте с представителями миссии ОБСЕ в Киеве.

"Есть четкое виденье наших последовательных конкретных действий", - добавил Лубкивский.

По его словам, судя по поведению террористов в Славянске, у них нет политической повестки дня, никаких политических намерений, они руководствуются указаниями специальных агентов Российской Федерации.

Кроме того, Лубкивский отметил, что к инструментарию по освобождению военных наблюдателей ОБСЕ также принадлежат многочисленные мероприятия, которые дадут результат, и позволят избежать каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу жизнь людей.

"То, что мы не ставим под угрозу жизни людей, это фундаментальный принцип деятельности нашего правительства", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.

Позже появилась информация, что одни из военных инспекторов был освобожден.