Силовики отчитаются в Раде о ситуации на Востоке Украины на закрытом заседании 6 мая

Заседание Верховной Рады, на котором будут заслушаны представители Минобороны, МВД и СБУ, пройдет 6 мая.

Об этом заявил и.о. президента Украины Александр Турчинов, закрывая сегодняшнее заседание парламента, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Турчинов отметил, что по плану Раде предстоят две недели работы вне пленарного режима, однако, в связи со сложившейся ситуацией депутаты не могут себе этого позволить, поэтому пленарное заседание с заслушиванием представителей силовых структур состоится в следующий вторник, 6 мая.

Также он выразил надежду на то, что майские праздники пройдут в Украине мирно и без эксцессов.

Как сообщалось ранее, сегодня фракция УДАР выступила с инициативой провести очередное закрытое заседание с отчетом силовиков. По словам лидера фракции Виталия Кличко, депутаты хотят услышать отчет руководителей Минобороны, МВД, СБУ о ходе антитеррористической операции, а также задать руководителям силовых структур свои вопросы.

Верховная Рада уже проводила закрытое заседание, на котором были заслушаны руководители силовых структур, 16 апреля.

18 апреля пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко заявила, что антитеррористическая операция в связи с Женевскими договоренностями и пасхальными праздниками переходит в неактивную фазу.

Позднее Турчинов в обращении к гражданам заявил, что Украина не прекратит борьбу с вооруженными террористами на востоке государства и призвал Россию отвести свои войска от границ страны.

"Хочу заявить, что мы не будем отступать перед террористической угрозой и продолжим и в дальнейшем принимать меры по защите жизни наших граждан", - подчеркнул он.

Тогда же заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар сообщила, что антитеррористическая операция (АТО) на востоке Украины будет проходить в несколько этапов. В настоящее время проводится второй этап АТО.