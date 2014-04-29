Атака экстремистов на Луганскую ОГА: онлайн-трансляция

Во время штурма Луганской ОГА пострадал один из митингующих.

Об этом сообщает "Восточный вариант".

По данным журналистов, в ходе штурма в голову молодого парня попали камнем – медики заявили, что необходимо накладывать швы.

Сейчас люди закрывают двери ОГА изнутри и собираются баррикадироваться.

Отметим, что, по данным ТСН, после захвата здания к экстремистам вышел командир местных милиционеров, который представился полковником Сергеем Осиповым.

Он сообщил, что его полк находился в здании ОГА для охраны порядка. Полковник частично согласился на требования сепаратистов, но попросил выпустить из здания личный состав подразделения.

"У меня просьба - выпустите личный состав. Мы оружие не сдадим. Хотите стрелять - стреляйте первым в меня. Хотите - мы выходим, вы идете за нами, мы доходим до нашей части и там сдаем оружие в часть", - предложил Осипов.



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Сепаратисты не пошли на компромисс и потребовали, чтобы правоохранители немедленно сдали оружие, которое они вроде собираются опечатать. Однако полковник в очередной раз подчеркнул: "Мы оружие не сдадим!" Как сообщают очевидцы, переговоры продолжаются.

Ранее, в 12 часов всех сотрудников ОГА эвакуировали из здания.

Как сообщал "Главред", сегодня пророссийскими экстремистами в Луганске было захвачено здание областной госадминистрации.