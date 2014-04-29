Турчинов обвинил в бездействии и предательстве силовиков Луганской и Донецкой областей

29 апреля 2014, 19:48

И.о. президента Украины выступил с обращением по поводу ситуации на Востоке Украины.

Александр Турчинов

Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов выступил с заявлением относительно событий на Востоке Украины.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Полный текст обращения:

"События на Востоке нашей страны показали бездеятельность, беспомощность, а иногда и преступное предательство сотрудников правоохранительных структур в Донецкой и Луганской областях.

Это одна из главных причин низкой эффективности и малой результативности действий украинских силовых структур по борьбе с терроризмом.

Это сложно признать, но это действительно так. Подавляющее большинство силовиков на Востоке не способны исполнять свои обязанности по защите наших граждан.

В Донецке и Луганске уже назначены новые руководители СБУ. Проведена полная замена руководства спецподразделения "Альфа".

Я также требую от министра внутренних дел уволить руководителей областных управлений внутренних дел Луганской и Донецкой областей. Будут уволены все представители силовых структур на местах, которые не способны исполнять свои профессиональные обязанности. Те, так называемые "правоохранители", которые предали Украину и начали сотрудничать с террористами, будут отвечать перед законом.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях показала, что у нас нет другого выхода, кроме как провести полное обновление милиции и СБУ на Востоке страны. Те подразделения, которые без сопротивления сдали свои управления террористам, которые неспособны защитить жизнь и безопасность людей и предпринять действенные меры, чтобы остановить террористическую угрозу, должны быть полностью обновлены.

Чтобы сформировать обновленный и действенный состав подразделений МВД и СБУ, нам нужна помощь украинских патриотов, особенно тех, кто проживает на Востоке Украины. В первую очередь это касается Донецкой и Луганской областей.

Такое ваше решение нужно стране, чтобы восстановить безопасность граждан и предпринять действенные меры для предотвращения террористической угрозы. Это именно тот шаг, который позволит нам защитить страну в это трудное время.

В центральном аппарате МВД и СБУ мы открываем "горячие линии" для записи добровольцев, а в первую очередь, это касается тех, кто имеет опыт службы в правоохранительных органах и Вооруженных Силах Украины.

Если в этих регионах силовые структуры не способны работать, мы должны их восстановить и обеспечить способность выполнять задания по защите правопорядка.

Верю, что вместе мы сможем защитить страну!".

Напомним, сегодня, 29 апреля, сепаратисты с криками "Россия!" захватили здания ОГА, МВД и прокуратуры в Луганске.

Больше о событиях на Востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".

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