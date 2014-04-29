Эксперт назвал города, которым в ближайшие дни грозят провокации сепаратистов

Провокации сепаратистов, подобные произошедшей в Луганске, где во вторник, 29 апреля, пророссийские экстремисты захватили ряд админзданий, в том числе, ОГА, прокуратуру и управление МВД, в ближайшие дни могут повториться в Мариуполе и Бердянске.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По нашим, группы "Информационное Сопротивление", данным, завтра-послезавтра сценарий сепаратистов, разыгранный сегодня в Луганске, ожидает Мариуполь и Бердянск. Даже не выражаю надежды, что украинская власть на эту угрозу отреагирует", - написал он.

Также Тымчук жестко раскритиковал действия украинской власти, которая не реагирует на провокации пророссийских экстремистов на востоке Украины.

"Луганск и Первомайск – под флагами пророссийских экстремистов. Луганская область грозит полностью повторить судьбу Донецкой. Харьковская область – на очереди. Если украинская власть изначально собралась отдать восток, то надо собрать волю в кулак и произнести всего одно слово в адрес Москвы – "забирайте"! На манер героя фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Если же есть хоть намек на желание бороться за восток, то надо не утаивать это желание. Покажите его хоть каким-то действием. Не надо стесняться", - призвал Тымчук.



"Стоит понять, что если упыри под российским флагом проведут свои "референдумы" (которые Путин, ясное дело, тут же признает – иначе зачем ему еще надо было начинать весь сыр-бор?), то бороться за восток будет в сотню раз сложнее. Потому что это будет уже борьба не с российскими прихвостнями, а с самой Россией", - предупредил он.

Также Тымчук раскритиковал и.о. президента Александра Турчинова, который обвинил в неэффективной борьбе с террористами правоохранителей восточных регионов.

"Получается, вместо того, чтобы в начале, ну пусть в середине марта начать экстренно решать эту проблему, СНБО и Президент только в конце апреля ее удосужились осознать. Как они вообще начинали и проводят антитеррористическую операцию, совершенно не владея информацией о ситуации в регионе? Это какой-то идиотизм", - возмутился эксперт.

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