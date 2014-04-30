В Совбезе ООН Британия и Франция обвинили Россию и пригрозили ей новыми санкциями

На заседании Совета Безопасности ООН Франция и Великобритания обвинили Россию в невыполнении Женевских договоренностей и пригрозили Москве новыми санкциями.

Об этом они заявили во время заседания Совбеза ООН, передает УНИАН.

"Мы надеялись, что женевские договоренности помогут успокоить конфликт, но, как мы видим, он только усугубился, ситуация в Украине продолжает обострятся", - отметил представитель Великобританни в ООН Лайалл Грант.

Также он подчеркнул, что количество вооруженных людей в восточном регионе постоянно возрастает и обвинил Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе.

"Россия виновата в том, что происходит на востоке Украины, именно российские войска помогают террористам в Славянске и Краматорске, российская авиация нарушает границы Украины, тем самым не выполняя женевские договоренности от 17 апреля", - подчеркнул Грант.

В свою очередь постпред Франции Жерар Аро заявил, что покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса – это также дело рук противников единой Украины.

По словам французского дипломата, Россия " не осуждает действия незаконных военных формирований, не способствует деэскалации конфликта, наоборот защищая террористов".

Британия и Франция вновь призвали Москву отвести войска от границ Украины и отказаться от националистических идей. В случае эскалации конфликта, дипломаты обещают ужесточение санкций.

"Если ситуация ухудшится, мы усилим санкции, но мы это не хотим", - подчеркнул постпред Франции.

Кроме того, Аро призвал российские власти не допустить провокаций во время проведения президентских выборов в Украине 25 мая.

"Наша задача – обеспечить проведение выборов 25 мая, это единственный способ для Украины выбрать власть демократическим путем. Россия же должна не допустить провокаций со стороны вооруженных группировок", - отметил Аро.