Россия назвала провокацией миссию наблюдателей ОБСЕ в Славянске

Постпред России в ООН назвал "глупостью и провокацией" поездку наблюдателей ОБСЕ в Славянск.

Об этом представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

"Это была или провокация киевских властей, или, простите, глупость", - сказал он.

Также он возложил на Украину всю ответственность за захват наблюдателей.

"Их пригласили киевские власти, поэтому они и отвечали за их безопасность. Как же можно было посадить гостей в автобус и отправить без соответствующего согласования в район, контролируемый силами самообороны, не снабдив даже соответствующими документами, подтверждающими их статус?", - отметил Чуркин.

При этом он заверил, что Москва содействует освобождению наблюдателей.

"Мы стараемся содействовать освобождению наблюдателей", - сказал он.

Как известно, группа наблюдателей ОБСЕ была захвачена в плен экстремистами в Славянске.