Санкции Европы: спикера Госдумы России не пустили в Болгарию

Спикеру Госдумы России Сергею Нарышкину запретили въезд в Болгарию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Болгарии, передает "ЛигаБизнесИнформ".

Как говорится в сообщении, Сергей Нарышкин не сможет провести плановый визит в Болгарию, намеченный на 6-8 мая.

Причиной запрета на въезд являются санкции ЕС в отношении российского политика.

Нарышкину запрещено находиться на территории стран ЕС до 17 сентября с возможностью продления данного срока.

Также МИД Болгарии сообщил, что все активы российского политика на территории страны заморожены в соответствии с ограничениями в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины.

Напомним, 21 марта ЕС внес Сергея Нарышкина в список российских чиновников, которым запретили въезд и заморозили активы в странах Евросоюза.