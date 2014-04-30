Эксперт рассказал об угрозе военного вторжения России и датах самых опасных провокаций

30 апреля 2014, 11:34

Есть несколько опасных дат.

Пророссийские экстремисты в Луганске

 Угроза военного вторжения России в Украину сохраняется, а в мае в нашей стране усилятся провокации сепаратистов. При этом самые опасные даты - 9 и 11 мая, а также дни голосования на выборах президента.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Сергей Таран.

"Больше всего рисков связаны с 9 мая, поскольку в этот день есть две угрозы. Во-первых, 9 мая манифестации и празднования годовщины победы Советского Союза будут использованы для захвата зданий и для организации массовых беспорядков. Во-вторых, возникает угроза, намного большая, чем предыдущая: во время манифестаций будут устраиваться провокации от имени националистов или "Правого сектора", которые будут отсняты российскими СМИ и продемонстрированы, как признаки конфликта", - предупредил он.

"Причем вторая угроза актуальна не только для юго-восточных областей, но и для Киева, а также других городов Украины, в которых до сих пор было относительно спокойно. Если первая угроза касается преимущественно юга и востока, то вторая – угроза для всей Украины", - уточнил эксперт.

Отвечая на вопрос, сможет ли украинская власть противостоять провокациям, Таран сказал: "Необходимо понимать, что власти было сложно что-то делать в Донецкой и Луганской областях, учитывая настроения местных жителей, которые далеко не однозначны, и далеко не все они готовы поддерживать украинскую армию и украинскую власть. Если мы посмотрим историю, то поймем, почему в этих областях, если идут украинские танки или бронетехника, мирные жители пытаются взять их штурмом. В других областях ситуация иная, потому у власти есть шанс продемонстрировать свою готовность на самом деле наводить порядок и знание, как это делать".

"Львовяне выдвинули неплохое предложение относительно того, чтобы воздержаться во время майских праздников от каких-либо массовых акций. Но это неплохая идея, если ее поддержат те люди, которые планируют принимать участие в манифестациях и массовых акциях. Если бы это предложение выдвинули ветераны войны – это одно дело. Еще один вариант – чтобы эти акции взяли под охрану милиция и люди, которые стоят на Майдане, для того, чтобы сделать невозможными провокации. Это было бы хорошо, но к этому нужно готовиться", - также считает политолог.

В то же время, он уверен, что "опасность военного вторжения России остается". "Собственно, провокации, которые будут устраиваться на 9 мая, будут призваны легитимизировать этот шаг", - уверен Таран.

Также он назвал самые опасные даты, когда можно ожидать особо серьезных провокаций.

"Первая опасная точка – 9 мая, вторая точка – сразу после проведения так называемого "референдума", который планируется (сепаратистами - ред.) в двух областях (Луганской и Донецкой - ред.) 11 мая, третья – дни выборов. Пока не состоятся выборы, первый и второй туры, эта угроза будет оставаться. Она и дальше может сохраняться, но уже не настолько высокая", - считает политолог.

Он добавил, что снятие кандидатуры Олега Царева, прямо поддержавшего пророссийских экстремистов, с выборов президента также "направлено на срыв выборов, чтобы показать, что они нелегитимны, не нужны, и что только российские миротворцы нам могут помочь". 

Напомним, провокации сепаратистов на востоке Украины продолжаются - после захватов в Луганске вооруженные боевики захватили горсовет и отделение милиции в Горловке.

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