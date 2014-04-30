Турчинов признал, что власть не контролирует ситуацию в Донецке, и ждет диверсий в шести областях

Власть не контролирует ситуацию в захваченном пророссийскими экстремистами Донецке и в части Донецкой области. Кроме того, на майские праздники ожидаются провокации еще в шести областях Украины.

Об этом заявил и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве, пишет УНИАН.

Относительно Донецка и.о. главы государства заявил: "Сегодня в этом городе власть не контролирует ситуацию, равно как и на части территории Донецкой области".

Также он назвал особо опасной ситуацию, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях.

Турчинов напомнил о том, что в Луганске захвачены помещения СБУ, прокуратуры, облгосадминистрации. По его словам, ночью была отражена попытка захвата управления внутренних дел.

Также Турчинов напомнил, что остаются захваченными ряд админзданий в других городах Луганской области.

"Особенно сложная ситуация в Донецкой области. Город Славянск захвачен группировками, которые полностью контролируются РФ, - это террористические и диверсионные группы", - сказал он, напомнив о фактах убийств и истязаний людей этими террористами.

Турчинов также заметил, что сегодня силовые структуры в этих двух областях не способны контролировать ситуацию.

Кроме того, по его словам, экстремисты готовы провести диверсии еще в шести областях Украины на протяжении майских праздников.

"Главная задача – не дать терроризму расползтись по другим регионам", - цитирует политика "Украинская правда".

По словам Турчинова, диверсионным группам поставлена задача дестабилизировать на протяжении майских праздников ситуацию в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

"Я обращаюсь к руководителям этих регионов и к силовикам относительно необходимости усиления работы. Мы прогнозируем диверсии. По данным нашей разведки, они готовятся, но мы не должны сеять панику. Нам надо обеспечить покой и отдых наших граждан", - добавил руководитель государства.

Напомним, накануне Турчинов заявил о саботаже и неэффективных действиях силовиков в Донецкой и Луганской областях.