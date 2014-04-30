Луганская милиция не сдалась экстремистам и ждет нового штурма

Милиционеры в здании Луганского УВД держат оборону, а "народный губернатор" заявил о захвате МВД.
По состоянию на утро 30 апреля в здании областного управления МВД в Луганской области посторонних не было.
Об этом заявила пресс-секретарь Луганского УВД Татьяна Погукай, передает "Остров".
Так, по ее словам, милиционеры находятся внутри здания и держат оборону.
Погукай также отметила, что существует вероятность повторного штурма.
"Мы все находимся внутри и пытаемся работать в штатном режиме по мере возможности", - сказала она.
Тем временев, в Сети появилось заявление "народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова, который рассказал, что "под контролем народа" находятся здания Луганской ОГА, прокуратуры, телецентра, а также облуправление милиции, передает "Восточный вариант".
"Смена руководства прошла решительно и без кровопролитий. На сегодня, назначены новые руководители этих организаций", — заявил Болотов.
Кроме того, он призвал всех штатных сотрудников захваченных ведомств выйти на работу.
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