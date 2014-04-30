Все руководство "Альфы" отстранено от должностей за невыполнение приказа

Против командиров силовых спецподразделений возбуждены три уголовных дела за невыполнение приказа и отказ открывать огонь во время антитеррористической операции на востоке Украины. При этом руководство спецподразделения СБУ "Альфа" полностью отстранено от должностей.

Об этом заявил вр.и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский, пишет УНИАН.

По словам чиновника, Генпрокуратура возбудила три уголовных производства в отношении командиров подразделений, которые в условиях АТО отказались выполнять приказы.

Также, по словам Пашинского, руководство спецподразделения СБУ "Альфа" полностью отстранено за невыполнение боевого приказа, и по ним проводится служебное расследование.

Также проводится служебное расследование в отношении руководства Главного управления МВД в Луганской области.

Пашинский напомнил, что в настоящее время происходит ротация работников МВД. Он выразил сожаление, что нельзя заменить все 4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, которые работают в Луганской и Донецкой областях, большинство которых коррумпированные и непрофессиональные.

Пашинский обратил внимание на то, что органы внутренних дел в этих областях формировались годами, и решить кадровые вопросы в этих структурах за очень короткий срок невозможно.

Именно поэтому, по его словам, было принято решение создать 27 батальонов территориальной обороны во всех областях Украины, два из них - в количестве 3 тысячи человек - будут сформированы в Донецкой и Луганской областях.

Он пояснил, что батальоны будут работать на базе Министерства обороны и подчиняться Генеральному штабу и главам областных администраций.

По словам Пашинского, в то же время Национальная гвардия, подразделения которой находятся сегодня на Востоке Украины, и в которую объявлена дополнительная мобилизация, является специальным подразделением МВД с военными функциями.

"У этих структур разные по закону задачи и функции. Мы мобилизуем Нацгвардию, в том числе для антитеррористических операций, и мы мобилизуем территориальную оборону, чтобы не допустить провокаций со стороны РФ, больших групп сепаратистов с Востока в Центральную и Южную Украину", - сказал Пашинский.

Он выразил убеждение, что ситуация во всех регионах Украины, за исключением Донецка и Луганска, находится под контролем, и силовые органы способны обеспечить правопорядок.

Напомним, ранее и.о. президента Александр Турчинов заявил, что власть не контролирует ситуацию в Донецке и на части территории Донецкой области.