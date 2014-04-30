Эксперты рассказали об угрозе вторжения России и провокациях на майские праздники

30 апреля 2014, 19:45

Эксперты рассказали "Главреду" о главных угрозах.

Пророссийские экстремисты в Луганске

 Майские праздники в этом году для многих украинцев вряд ли станут временем отдыха. По прогнозам экспертов, в эти дни можно ожидать серьезных провокаций пророссийских сепаратистов - столкновений, захватов админзданий и так далее. 

Коснуться провокации могут не только особенно страдающих от экстремистов Донецкой и Луганской областей, но и других регионов, в том числе Киева. Кроме того, политологи предупреждают, что высокой остается угроза военного вторжения России в Украину.

О том, какие провокации грозят Украине в ближайшие дни, и как им противостоять, эксперты рассказали "Главреду".

Сергей Таран

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Больше всего рисков связано с 9 мая, поскольку в этот день есть две угрозы. Во-первых, 9 мая манифестации и празднования годовщины победы Советского Союза будут использованы для захвата зданий и организации массовых беспорядков. Во-вторых, возникает угроза, намного большая, чем предыдущая: во время манифестаций будут устраиваться провокации от имени националистов или "Правого сектора", которые будут отсняты российскими СМИ и продемонстрированы как признаки конфликта. Причем вторая угроза актуальна не только для юго-восточных областей, но и для Киева, а также других городов Украины, в которых до сих пор было относительно спокойно. То есть, если первая угроза касается преимущественно юга и востока, то вторая – всей Украины.

Сможет ли власть противостоять всему этому? Необходимо понимать, что власти было сложно что-то делать в Донецкой и Луганской областях, учитывая настроения местных жителей, которые далеко не однозначны, и далеко не все они готовы поддерживать украинскую армию и украинскую власть. Если мы посмотрим историю, то поймем, почему в этих областях, если идут украинские танки или бронетехника, мирные жители пытаются взять их штурмом. В других областях ситуация иная, потому у власти есть шанс продемонстрировать свою готовность на самом деле наводить порядок и знание, как это делать.

Львовяне выдвинули неплохое предложение относительно того, чтобы воздержаться во время майских праздников от каких-либо массовых акций. Но это неплохая идея, если ее поддержат те люди, которые планируют принимать участие в манифестациях и массовых акциях. Если бы это предложение выдвинули ветераны войны – это одно дело. Еще один вариант – чтобы эти акции взяла под охрану милиция и люди, которые стоят на Майдане, для того, чтобы сделать невозможными провокации. Это было бы хорошо, но к этому нужно готовиться.

Опасность военного вторжения России остается. Собственно, провокации, которые будут устраиваться на 9 мая, будут призваны легитимировать этот шаг. Первая опасная точка – 9 мая, вторая точка – сразу после проведения так называемого "референдума", который планируется в двух областях 11 мая, третья – дни выборов. Пока не состоятся выборы, первый и второй туры, эта угроза будет оставаться. Она и дальше может сохраняться, но уже не настолько высокая.

Кстати, снятие кандидатуры Царевым (с выборов президента - ред.) направлено на срыв выборов, чтобы показать, что они нелегитимны, не нужны, и что только российские миротворцы нам могут помочь. Именно на это делается ставка. Пока что – только Царевым.

Павел Рудяков

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Способна ли власть противостоять возможным провокациям в дни майских праздников? Нет, не способна. У власти намного больше риторики, чем действий, нет плана действий. Она просто реагирует, а то и с опозданием, на происходящее. В основном власть просто пытается найти красивые слова, чтобы представить все населению с наименьшими потерями для себя, чтобы никто не догадался, что она не контролирует ситуацию и не выполняет должным образом все свои функции.

На мой взгляд, на майские праздники будут и спонтанные выступления, и спровоцированные акции, и спланированные. 1 мая – не знаю, дойдет ли до этого. Но 9 мая, думаю, на местах (особенно в восточных регионах) найдется немало общественных и ветеранских организаций, а также частных лиц, которые захотят тем или иным образом продемонстрировать, что для них этот день – праздник. Потому можно ожидать чего угодно: и столкновений, и кровопролития – все это не исключено.

Надеюсь, что это коснется даже не юга и востока Украины, а только одной-двух областей на востоке и нескольких небольших городов в этих областях. В Киеве также возможны такого рода происшествия. Но здесь все будет локализовано, потому что у власти есть методы, позволяющие не допустить столкновений приверженцев разных политических сил на улицах. Так что в Киеве более контролируемая ситуация, но эксцессы и здесь возможны.

Думаю, что, несмотря на то, какой день – праздничный или нет, не будет приказа активировать российских военных, которые сосредоточены у границ с Украиной. Эта угроза, безусловно, теоретически есть, но практически сейчас для Украины гораздо опаснее внутренние события и процессы, нежели внешняя угроза.    

Юрий Якименко

Заместитель генерального директора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко:

Следует различать ситуацию в двух восточных областях – Донецкой и Луганской, а также ситуацию в других областях – восточных и южных. Нельзя обобщать и говорить, что везде будет одно и то же.

Безусловно, в дни майских праздников можно ожидать разного рода провокаций. Но в Донецкой и Луганской областях они могут иметь характер дальнейшей сепаратистской экспансии, захвата новых административных зданий, зданий милиции, прокуратуры, СБУ, провозглашения своих предводителей и других более радикальных действий. В других областях, скорее, следует ожидать просто точечных провокаций. Могут быть также отдельные попытки перечисленных выше действий, но, понимая, что там они получат больший отпор, эти акции будут больше для телевизионной картинки.

Этого же можно ожидать и в других областях Украины (не только в восточных и южных), в Киеве в том числе. То есть, в первую очередь, это будут события, направленные на формирование атмосферы нестабильности и угрозы гражданам, а дальше – они будут для внешнего пользования, чтобы показать, что власть в Украине не контролирует ситуацию.

Опять-таки, способность власти предотвращать провокации отличается в зависимости от региона. Но на преимущественной части территории Украины такая возможность у власти есть. В Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях такие возможности тоже имеются. Возможно, в Харькове их несколько меньше, чем в других областях, но и не так мало, как в Донецке и Луганске.

К сожалению, еще какое-то время мы будем говорить о том, что угроза военного вторжения со стороны России сохраняется. Будет меняться степень вероятности этой угрозы, но в дни майских праздников она будет оставаться по-прежнему актуальной.

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Россия Донецк Луганск провокации вторжение майские праздники
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