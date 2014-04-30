В Донецке экстремисты захватывали налоговую: не нашли оружия и ушли

В среду, 30 апреля, в Донецке сепаратисты захватили здания Государственной налоговой службы и Восточной таможни.

Об этом со ссылкой на источник сообщает "ОстроВ".

"Захвачена налоговая и таможенная служба", - сказал он.

Позже стало известно, что сепаратисты искали в здании Госналоговой службы оружие. Не найдя его, они ушли.



"Не найдя оружия, они из здания ушли", - сказал источник издания.



На данный момент под зданием никого нет, входы в него закрыты.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке сепаратисты захватили здание облгосадминистрации, вокруг которого возведены баррикады. В Донецком горисполкоме тоже находятся вооруженные люди в камуфляже.

Кроме того, под надзором протестующих работают также горисполкомы Краматорска, Горловки, Енакиево, Константиновки, Харцызска, Мариуполя и Макеевки.

Под контролем вооруженных террористов остаются горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске и Горловке.