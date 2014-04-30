В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы за коррупцию

В мае Земельный суд Вены рассмотрит вопрос экстрадиции обвиняемого в коррупции Дмитрия Фирташа в США, где ему могут грозить до 50 лет тюрьмы.

Все необходимые документы от ФБР, по словам пресс-секретаря суда, уже поступили, сообщает Deutsche Welle.

Украинский олигарх ожидает рассмотрения дела не в СИЗО, а своей венской резиденции, оплатив залог в 125 млн евро. Фирташ подключил к своей защите именитых юристов. Его адвокатом в суде будет выступать экс-министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Издание напомнило, что уголовное дело против Фирташа следователи ФБР расследовали в течение нескольких лет. Речь идет о подозрении в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия, для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму около 18,5 млн долларов.

За украинским олигархом вели тщательное наблюдение. Агенты ФБР читали его электронную переписку и прослушивали мобильный, пишет Deutsche Welle.

Большой объем работы следователи выполнили, воссоздавая денежные потоки между оффшорными компаниями, из которых мог осуществляться подкуп чиновников в Индии. Согласно материалам уголовного дела, возможные взятки поступали на подставные фирмы, подконтрольные индийским подельникам, в течение 2006-2010 годов суммами от 20 тысяч до 200 тысяч долларов. Всего в материалах дела фигурируют 57 транзакций.

Счета Фирташа заморожены по требованию США. Ему грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывании средств. Максимальный совокупный срок заключения, по преступлениям, которые инкриминируют олигарху, составляет 50 лет, отмечает минюст США.

Ранее "Главред" сообщал, что Фирташ заявил, что оказался в эпицентре противостояния США и России. По его словам, обвинения минюста США являются "абсурдными и беспочвенными".