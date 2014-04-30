Украина вывела из захваченного Севастополя еще пять кораблей ВМС

В среду, 30 апреля, из оккупированного Россией Крыма Украина вывела 5 катеров и вспомогательных судов Военно-Морских сил.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает УНИАН.

Из порта Севастополя выведены противопожарный катер "Борщев", рейдовые водолазные катера "Ромны" и "Токмак", а также два рейдовых катера, захваченные в марте российскими военными.

Суда выведены в соответствии с достигнутой совместной комиссией из состава представителей военных ведомств Украины и России договоренностью и согласно уточненному в конце прошлой недели графику разблокирования и выведения из Крыма кораблей, катеров и судов.

Ранее "Главред" сообщал о выводе из Крыма 18 кораблей в порт Одессы и другие украинские порты судов ВМС. Вчера были выведены это учебные катера "Новая Каховка", "Чигирин", малый гидрографический катер "Смела", пассажирское судно "Ильичевск",

Еще не переданными остаются корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", морской тральщик "Чернигов", танкер "Бахмач", буксир "Кременец", медицинское судно "Сокаль".

В Донузлаве, под Евпаторией, остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", морской тральщик "Черкассы", базовый тральщик "Геническ", артиллерийские катера "Добропилля" и "Херсон", противодиверсионный катер "Феодосия".

Напомним, что Украина выведет из Крыма около 70 кораблей.

Фото: vmsu.info