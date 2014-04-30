Россия не отвела войска от границ Украины и продолжает масштабные учения - эксперт

Россия не отвела войска от границ Украины и продолжает военные учения.



Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационое Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Российские войска продолжают масштабные учения возле украинской границы",- сообщил он.



"Мы по-прежнему не отслеживаем увеличения количества войск. Но и тех, что играют в прятки возле нашей границы, вполне достаточно для "оказания помощи" для проведения какого-нибудь "референдума" в каком-нибудь Луганске", - добавил Тымчук.



Напомним, об отводе войск от границ Украины министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил вечером 28 апреля.



Вместе с тем, украинская сторона и НАТО не зафиксировали отвода войск от наших границ.



На востоке Украины, тем временем, продолжаются провокации сепаратистов, обострение которых ожидается на майские праздники.



Мнения политологов насчет развития событий читайте в статье "Главреда": Эксперты рассказали об угрозе вторжения России и провокациях на майские праздники.

