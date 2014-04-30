Россия не отвела войска от границ Украины и продолжает масштабные учения - эксперт

Россияне на наших границах "играют в прятки".
Россия не отвела войска от границ Украины и продолжает военные учения.
Россия не отвела войска от границ Украины и продолжает военные учения.
Об этом в своем Facebook сообщил координатор группы "Информационое Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.
"Российские войска продолжают масштабные учения возле украинской границы",- сообщил он.
"Мы по-прежнему не отслеживаем увеличения количества войск. Но и тех, что играют в прятки возле нашей границы, вполне достаточно для "оказания помощи" для проведения какого-нибудь "референдума" в каком-нибудь Луганске", - добавил Тымчук.
Напомним, об отводе войск от границ Украины министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил вечером 28 апреля.
Вместе с тем, украинская сторона и НАТО не зафиксировали отвода войск от наших границ.
На востоке Украины, тем временем, продолжаются провокации сепаратистов, обострение которых ожидается на майские праздники.
Мнения политологов насчет развития событий читайте в статье "Главреда": Эксперты рассказали об угрозе вторжения России и провокациях на майские праздники.