Яценюк пригрозил чиновникам отставками: стране нужны действия и результаты

Премьер Арсений Яценюк обещает кадровые изменения в составе Кабинета министров и по всей вертикали в случае бездействия или отсутствия результатов работы.

Об этом он заявил, открывая заседание правительства 30 апреля, сообщает УНИАН.

"Страна требует действий и результатов. Если будут действия и результаты, значит правительство выполняет свою функцию. Если соответствующих действий и результатов в кратчайшие сроки не будет, это означает, что будут кадровые изменения и в составе Кабинета министров и по всей вертикали".

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля активисты Майдана жгли шины под Радой и требовали отставки главы МВД Арсена Авакова.

Фото: kmu.gov.ua