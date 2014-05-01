В Красноармейске силовики взяли штурмом блокпост боевиков

В ночь на четверг, 1 мая, в Красноармейске Донецкой области украинские силовики ликвидировали самовольно установленный на въезде в город блокпост сепаратистов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Во время его штурма никто не пострадал. У сторонников так называемой Донецкой народной республики изъяты три автомата Калашникова, холодное оружие, биты, а самовольно установленный блокпост - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Все задержанные боевики переданы правоохранительным органам Днепропетровской области. Ведется следствие.

МВД предупреждает, что за самовольно установленные блокпосты, каждый кто участвует в их установлении и охране понесет ответственность, установленную законом за блокирование автомобильных дорог по ст. 279 УК Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера украинские силовики снесли три блокпоста сепаратистов на въездах в Славянск.