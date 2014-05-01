СБУ в Харькове задержала группу, готовившую теракты на 9 мая

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили экстремистскую группу, которая готовила диверсиии во время майских праздников.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, участники группы планировали совершить 9 мая взрывы во время массовых акций по случаю Дня Победы.

Был задержан лидер общественного объединения "Великая Русь" Юрий Апухтин, против него возбуждено уголовное дело по статье "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Сотрудники СБУ также провели обыск в помещении областного отделения этой организации: были обнаружены граната Ф-1, пистолет "Зораки", приспособленный для стрельбы боевыми патронами, патроны, наличные, российская символика и сепаратистские листовки.

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