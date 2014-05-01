В Донецке террористы взяли штурмом областную прокуратуру: онлайн-трансляция

Здание Донецкой областной прокуратуры было взято штурмом сепаратистами.

Милиционеры пытались сдержать разъяренную толпу, однако оборона была прорвана, над зданием вывесили флаг "Донецкой республики".

По предварительным данным, были ранены 12 человек, еще около 30 человек получили различные травмы.

Силовиков вывели из здания, устроив живой коридор.

Среди защитников прокуратуры есть раненные солдаты внутренней службы.

Ранее сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявили, что прокуратура поддерживает "киевскую хунту" и отправились выразить "вежливый протест".



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Позже к участникам штурма вышел представитель милицейского начальства, которого едва не линчевала вооруженная толпа с криками "кто отдал приказ стрелять".

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