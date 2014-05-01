Кремль требует от Киева не проводить АТО: это может привести к катастрофе

МИД России потребовал от Украины не проводить силовую операцию против террористов на востоке страны и предупредил, что "это может привести к катастрофе".

Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

Российские дипломаты выразили "крайнюю обеспокоенность" "сообщениями СМИ" о планах Киева провести "армейскую операцию" против вооруженных террористов в Славянске и других городах Донбасса.

Среди прочего, в Кремле заявили, что украинским властям не стоит бороться с похищениями и убийствами мирного населения – по мнению Москвы, это будет нарушением Женевских соглашений.

Также в России угрожают Украине "катастрофическими последствиями" борьбы с терроризмом.

"Призываем Киев, а также попустительствующих ему и подписавших женевские договоренности США и ЕС не совершать преступных ошибок, трезво оценить всю тяжесть возможных последствий за использование силы против украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские дипломаты со ссылкой на неназванные "СМИ" обеспокоились строительством в Украине "концлагерей для жителей Юго-Востока".

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