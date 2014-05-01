В Луганске включили российское ТВ, а главный террорист ждет бюллетени для "референдума"

В Луганске пророссийские экстремисты в сопровождении людей с автоматами пришли к зданию местной областной телерадиокомпании и потребовали включить канал "Россия 24".

После переговоров с руководством ЛОГТРК была достигнута договоренность, что захватывать здание вооруженные люди не будут, пишет Cxid.info.

Спустя несколько часов террористы пришли на ЛОГТРК и, ссылаясь на поручение лидера местных террористов, так называемого "народного губернатора области" Валерия Болотова, потребовали снова включить канал "Россия 24".

После этого на частоте "Первого национального" было включено российское ТВ.

В то же время, сам Болотов заявил, что бюллетени для проведения незаконного "референдума" о независимости региона уже готовы, и их везут в Луганск. Об этом он сказал на митинге возле захваченного террористами здания ОГА.

Где печатались бюллетени и откуда их везут, он не уточнил.

Напомним, в Луганске пророссийскими экстремистами захвачены ОГА и ряд админзданий.