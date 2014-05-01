Баррозу уверен: весь мир должен осудить Россию за агрессию против Украины

Осуждение России за агрессию против Украины и помощь нашей стране должны стать делом не только Европы, США и стран "большой семерки", но и всего мира.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, выступая в четверг в Стэнфордском университете в США, пишет "Интерфакс".

При этом европолитик назвал ситуацию в Украине "самой большой угрозой стабильности и безопасности в Европе после падения Берлинской стены".

"Нынешние события начались с того, что народ Украины выразил четкое желание взять свое будущее в собственные руки и сблизиться с Европейским союзом, подписав соглашение, которое свяжет их политической ассоциацией и экономической интеграцией", - напомнил Баррозу.

Он отметил, что Россия не приняла этот суверенный выбор Украины и решила вмешаться.

"Мы не можем ни принять, ни оправдать такой тип поведения. Вот почему мы быстро отреагировали вместе с нашими партнерами по "большой семерке", дав понять, что эти действия имеют политическую, дипломатическую и экономическую цену. Мы также готовы поддержать Украину в ее становлении как демократической, процветающей и независимой страны", - отметил он.

"Но это не только вопрос Европы, США или "большой семерки". Это должно касаться и остального мира, потому что речь идет о прямой угрозе международному праву и международному миру", - заявил глава Еврокомиссии.

Напомним, на этой неделе США, Евросоюз, Канада и Япония ввели новые санкции против России в связи с ее агрессией против Украины.