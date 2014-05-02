Пророссийские экстремисты в Славянске заявили, что их атакуют украинские силовики

Пророссийские экстремисты, которые орудуют в Славянске (Донецкая область), заявили, что украинские спецподразделения перешли к активным действиям и атакуют сразу несколько их блокпостов.

Об этом сообщил пресс-секретарь террористов, пишет РИА Новости.

По данным издания, в пятницу утром в Славянске включилась сирена, которая должна оповещать жителей города о начале активной фазы АТО.

Потом началась стрельба, однако через несколько минут она стихла. Над окраинами города стали подниматься густые клубы дума.

"Судя по всему от горящих покрышек. Над городом кружат вертолеты", - добавляет издание.

"Атака идет сразу на несколько блокпостов. Подошло несколько БТРов и БМД, также десантники высадились с вертолетов и вступили в бой с блокпостами. Определенные силы высадились в районе железнодорожного вокзала, где у нас никаких сил не было", - заявил представитель террористы.

"В центре города пока все спокойно. Данных о раненых пока нет", - добавил он.

В то же время Slavgorod пишет, что сегодня около 4.30 в Славянске началась полномасштабная антитеррористическая операция.

"Автоматные очереди слышны с нескольких сторон. В городе подан сигнал тревоги, церкви бьют в набат. С блокпостов в небо поднимаются клубы дыма", - добавляет издание.

По неофициальным данным, украинские военные уже отбили у боевиков телевышку на горе Карачун. Самооборона Славянска сообщает об одном сбитом вертолете. О пострадавших и раненых пока информации нет.

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Фото: slavgorod.com.ua