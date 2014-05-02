Из-за военной агрессии России Кабмин закрыл 27 пунктов пропуска через границу в Крыму

Из-за военной агрессии со стороны России Украина временно закрыла 27 пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля в АР Крым.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 424-р от 30 апреля текущего года, размещенном на сайте Кабмина.

"В связи с обострением ситуации в Автономной Республике Крым и вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией со стороны Российской Федерации", - объяснили закрытие пунктов пропуска в правительстве.

Перечень закрытых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля опубликован на сайте Кабмина.

Кроме вышесказанного напомним, Россия начала фактически угрожать Украине военным вторжением после активизации антитеррористической операции в Славянске.

Видео: ТСН