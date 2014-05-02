Под Славянском началась активная фаза спецоперации, погиб летчик - Аваков

Министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что сегодня в 4:30 утра началась активная фаза антитеррористической операции в районе Славянска-Краматорска. По его словам, на текущий момент взяты под контроль 9 блокпостов террористов в городской черте Славянска. Город взят в плотное кольцо, погиб украинский летчик, есть раненые.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Силами подразделений МВД, Нацгвардии, ВС на текущий момент взяты под контроль 9 блокпостов террористов в городской черте Славянска. Город взят в плотное кольцо", - написал Аваков.

Он добавил, что против украинских спецподразделений террористы открыли огонь с применением тяжелого вооружения. В том числе гранатометов и ПЗРК. Есть погибший летчик и раненые, подчеркнул глава МВД.

"Идет настоящий бой с профессиональными наемниками. Террористы не гнушаются вести огонь, прячась за мирными жителями Славянска, из жилых многоквартирных домов - знают о приказе подразделениям АТО не открывать ответный огонь с угрозой жилым объектам", - сообщил он.

Аваков добавил, что операция продолжается по плану.

"Прошу жителей Славянска и Крамоторска не выходить на улицы и быть осторожными у окон. ЖД сообщение в зоне АТО будет перекрыто в ближайший час. Движение по дорогам в районе Славянска ограничено до минимума. Прошу всех на время АТ воздержаться от поездок", - написал глава МВД.

Также Аваков напомнил цели АТО и требования к террористам: освободить заложников, сложить оружие и освободить административные здания, восстановить нормальное функционирование городской инфраструктуры.

Напомним, ранее лидер "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук заявил, что украинские военные контролируют почти весь Славянск.