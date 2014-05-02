АТО в Славянске, из города выбивают террористов: опубликованы фото и видео

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В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
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В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
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В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
-
В Славянске продолжается операция против боевиков Reuters
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Обстрелянный террористами вертолет Минобороны Украины
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Обстрелянный террористами вертолет Минобороны Украины
В Славянске продолжается спецоперация против пророссийских террористов, захвативших город.
По последним данным, силовики освободили от захватчиков минимум половину города, АТО продолжается.
В то же время, напомним, экcтремистам удалось сбить два украинских вертолета - двое военных погибли.
"Главред" предлагает читателям фоторепортаж и видео с места спецоперации в Славянске.
Обстрел террористами вертолета в Славянске
Террористы сбили украинский вертолет
Видео: 5 канал.