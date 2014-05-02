АТО в Славянске, из города выбивают террористов: опубликованы фото и видео

В Славянске продолжается спецоперация против пророссийских террористов, захвативших город.

По последним данным, силовики освободили от захватчиков минимум половину города, АТО продолжается.

В то же время, напомним, экcтремистам удалось сбить два украинских вертолета - двое военных погибли.

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж и видео с места спецоперации в Славянске.

Обстрел террористами вертолета в Славянске

Террористы сбили украинский вертолет

Видео: 5 канал.