Аваков доволен работой Нацгвардии в Славянске, а боевикам предложили сдаваться

Глава МВД Арсен Аваков доволен действиями Нацгвардии, которая проводила спецоперацию под Славянском, и заявил, что планирует сформировать новый батальон НГ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я считаю, что будет сформирован второй батальон, и Нацгвардия станет основой вооруженных сил внутреннего порядка", — заявил Аваков.

По его словам, действия бойцов первого резервного батальона Нацгвардии, прошедших подготовку в Новых Петровцах Киевской области, во время спецоперации в Славянске "очень эффективные и профессиональные".

А штаб антитеррористической операции обратился к главарям террористической группы, захватившей Славянск, с ультиматумом выдать всех заложников, заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Штаб АТО предлагает рядовым боевикам добровольно сдаваться в плен силовикам и сдавать незаконно захваченное оружие.

В случае добровольной сдачи в плен рядовым боевикам, не совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, гарантируется безопасность и ходатайство органов следствия и прокуратуры.

Сигнал для добровольной сдачи в плен - белая повязка на голове и оружие переведена в небоевой режим ношения стволом вверх, говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что в Славянске боевики использовали местных жителей в качестве "живого щита" .

Больше об активизации АТО в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".