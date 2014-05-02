Джемилев стал персоной нон грата в России: не пустили в Москву

В пятницу, 2 мая, лидера крымскотатарского народа, нардепа Мустафу Джемилева не пустили в Москву, после чего он не смог попасть на сегодняшний авиарейс Москва-Симферополь.

Об этом сам Джемилев рассказал информагентству QHA.

Сегодня Джемилев намеревался прибыть в Симферополь авиарейсом из Москвы. Прибывшего в Москву из Киева нардепа не пропустили через паспортный контроль, заявив, что ему въезд запрещен.

Ранее "Главред" сообщал, что Джемилев приехал в Крым 19 апреля, добравшись из Киева до Симферополя на автомобиле.

22 апреля Мустафа Джемилев выехал из Крыма для участия в международных встречах. Общественный резонанс при пересечении границы вызвала попытка вручить лидеру крымскотатарского народа акт о запрете на въезде в Крым сроком на 5 лет.