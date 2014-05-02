Украина обвинила Россию в поддержке террористов и готова говорить с представителем Путина

Россия, осуждая АТО на востоке Украины, фактически поддерживает террористов. В то же время, украинская сторона готова к переговорам с посланником президента России Владимира Путина Владимиром Лукиным, который прибыл в Донецк.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Украина была и остается приверженной выполнению договоренностей, достигнутых по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины, ЕС, РФ и США в Женеве 17 апреля с.г. Категорически отвергаем попытки российской стороны обвинить Киев в якобы невыполнении договоренностей и констатируем, что, невзирая на призывы мирового сообщества, Российская Федерация не предприняла никаких шагов по деэскалации ситуации и выполнению Женевских договоренностей. Вместо этого Россия всячески поддерживает террористические группы, действующие в восточных регионах Украины, подвергающие опасности мирных жителей, захватывающие заложников и создающие атмосферу террора и насилия", - отметили дипломаты.

"Для руководства Украины принципиальными являются вопросы безопасности всех граждан, проживающих на территории государства. Соответственно, целью антитеррористической операции, активная фаза которой была возобновлена в Славянске, является изоляция незаконных вооруженных и террористических формирований", - пояснили в МИДе.

Также там отметили, что "руководство антитеррористической операции выдвинуло вооруженным сепаратистам условия немедленно освободить всех заложников, сложить оружие, освободить все захваченные административные здания, прекратить беспорядки и погромы".

"Украинские власти готовы амнистировать тех экстремистов, которые не совершали тяжких преступлений. Политический диалог с мирными протестантами по-прежнему актуален для властей Украины", - заверили в министерстве.

"Украинская сторона, так же, как и Посольство России в Украине, не была информирована о приезде в Украину 2 мая с.г. т.н. "представителя Президента России" В.Лукина, миссию которого он сам определяет как содействие в освобождении удерживаемых на востоке страны заложников. Несмотря на обстоятельства прибытия господина Лукина в Украину, исходя из приоритетности для украинских властей освобождения террористами заложников, мы готовы обсуждать с господином Лукиным, а также другими возможными посредниками, их практический вклад в результативность решения этой проблемы", - добавили в МИД Украины.

О последних событиях, связанных с антитеррористической операцией в Славянске, читайте в спецтеме "Главреда".