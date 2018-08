Бои в центре Одессы: баррикады и боевая черепаха, опубликованы новые фото и видео

В центре Одессы продолжаются столкновения, после того как сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Уже пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты и правоохранители.

В милиции подтвердили гибель сторонника единой Украины, но по неофициальным данным, погибших уже трое, сообщает Думская.net.

Сторонников России заблокировали в районе Греческой пощади с трех сторон – Дерибасовской, Бунина и Преображенской - обе стороны возводят баррикады из мусорных контейнеров и заборов, забрасывают противников брусчаткой и "коктейлями Молотова".

"Майдановцы" захватили пожарную машину, установили на ней украинский флаг, выстроились в боевую "черепаху" и таким образом попытались прорвать баррикады сепаратистов.

Пророссийские активисты провели контратаку, отбили пожарную машину и сорвали флаг

По словам активиста УДАРа Виталия Уманца, милиция защищает сепаратистов, периодически забрасывая ультрас газовыми и светошумовыми гранатами.

Кроме того, активист опубликовал фото микроавтобуса, на котором приехали сепаратисты в Одессу – судя по номеру АН 6852 ЕО, машина зарегистрирована в Донецкой области, а участники т.наз. "народной дружины" ночевали в ней.

Фото: FacebookВиталия Уманца, видео: bambuser.com