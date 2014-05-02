Тымчук: перед побоищем в Одессе экстремисты были задержаны, но их отпустил милицейский начальник

Кровавое противостояние в Одессе, в результате которого погибли десятки людей, произошло во многом по вине высокого милицейского начальника. Он отпустил задержанных ранее экстремистов, провокации которых в результате привели к побоищу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он также считает целью провокаций в Одессе отвлечение внимания от спецоперации против террористов в Славянске.

"Одесса. Прекрасный город и прекрасные люди стали заложниками маниакальных игр пророссийских подонков. Цель была понятна – любой ценой отвлечь внимание силовиков от операции в Славянске. Итог – десятки погибших", - отметил эксперт.

"Одесские правоохранители показали себя с худшей стороны. Всего один пример. По нашим данным, на въезде в Одессу был задержан автобус с "колорадами" (пророссийскими экстремистами - ред.), которых передали местной милиции. Но по приказу очень высокого милицейского начальства города их всех сразу же… отпустили. Милицейским начальником занимаются компетентные органы, но сам факт показателен", - рассказал он.

"Но есть в событиях в Одессе и светлый момент. Одесситы показали, что их добрый нрав и миролюбие имеют свои пределы. Охамевшие и упившиеся вседозволенностью пророссийские экстремисты все же получили отпор от граждан, которые любят и свой город, и свою страну. И еще какой отпор. Нынешний демарш любителям беспредельничать под флагом чужой страны запомнится надолго", - в то же время, отметил Тымчук.

"Одесса – не зря город-Герой. Здесь живут героические люди. Настоящие патриоты", - добавил он.

Напомним, в результате противостояния в Одессе, где вооруженные пророссийские экстремисты атаковали участников проукраинской акции, погибли минимум 35 человек - 31 при пожаре в Доме профсоюзов и трое во время уличных противостояний.

В итоге проукраинские активисты взяли верх над сепаратистами.