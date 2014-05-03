Обама поддержал АТО и рассказал, что будет, если Россия сорвет выборы в Украине

Президент США Барак Обама заявил, что если Москва будет далее дестабилизировать ситуацию в Украине и сорвет назначенные на 25 мая выборы президента в нашей стране, то против России будут введены новые санкции Запада.

Об этом он сказал в Белом доме на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, сообщает "Голос Америки".

По словам американского президента, от санкций не должен страдать российский народ.

"Каждый день мы с глубоким беспокойством наблюдаем за событиями на востоке Украины. Следующим шагом будут более широкие санкции. Мы хотим оставить открытой возможность дипломатического разрешения кризиса, однако если мы увидим, что дестабилизация обстановки в Украине продолжится на таком уровне, что это нарушит ход выборов 25 мая, у нас не будет выбора, кроме как ввести дополнительные санкции. Нашей целью не является наказать Россию, но дать им стимул выбрать лучший политический курс. Мы надеемся, что нам не придется их применить. Мы не хотим наказывать российский народ за действия его руководства", - заявил Обама.

Также он поддержал антитеррористическую операцию на востоке Украины и сказал, что у украинского правительства есть не только право, но и обязанность восстановить закон и порядок на территории страны.

Меркель и Обама, кроме того, обсудили варианты достижения энергетической независимости европейских стран от России. Президент США признал, что "даже на пике холодной войны из России в Европу шел энергопоток и сейчас нереалистично ожидать, что просто можно перекрыть кран". Канцлер Германии, в свою очередь, напомнила, что шесть европейских стран полностью зависят от газа.

Американский президент в очередной раз упомянул "легитимные интересы России" в Украине, которые нужно учитывать. Однако, по его словам, чего нельзя учитывать, так это стремления России нарушать суверенитет Украины и диктовать политику суверенному государству.

"Я убежден в том, что если бы украинцам дали сделать свой выбор самостоятельно, они бы выбрали хорошие отношения как с Россией, так и с Западной Европой, но они не могут согласиться с тем, что их считают придатком России, и что у Кремля есть право наложить вето на состав демократически избранного правительства в Киеве", - заметил Обама.

Глава Белого дома также раскритиковал российскую пропаганду, заявив, что все свидетельства говорят о том, что люди в камуфляже на востоке Украины не являются спонтанно восставшими местными жителями, как в этом убеждает РФ.

"Местные демонстранты обычно не обладают ракетами типа "земля-воздух", с помощью которых они сбивают вертолеты….. На протяжении нескольких недель господин Путин отрицал, что российские войска присутствуют в Крыму и признал это позднее. Это не добавляет доверия. Что касается утверждения о нашем вмешательстве, наш единственный интерес в Украине - это, чтобы украинский народ имел возможность самостоятельно принимать решения", - подчеркнул Обама.

Меркель, в свою очередь, не ответила на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Путина оторванным от реальности. Однако сказала, что для нее выборы в Украине 25 мая являются "важнейшими", добавив, что "сами по себе санкции - не цель, они лишь идут вместе с предложением дипломатического урегулирования кризиса".

Меркель также сказала, что украинское правительство, в отличие от России, предприняло шаги в правильном направлении в связи с Женевскими соглашениями.

Обама же назвал захват в заложники инспекторов ОБСЕ в Славянске и обращение с ними "отвратительным и непростительным" и потребовал от России немедленно принять меры по их освобождению.

Напомним, на совместной пресс-конференции Обама и Меркель также заявили о возможном введении санкций против секторов российской экономики, что должно ударить по Путину и его окружению.