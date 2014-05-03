Обама поддержал АТО и рассказал, что будет, если Россия сорвет выборы в Украине

3 мая 2014, 02:56

Обама и Меркель пригрозили Москве новыми санкциями.

Обама и Меркель поговорили об Украине и России

 Президент США Барак Обама заявил, что если Москва будет далее дестабилизировать ситуацию в Украине и сорвет назначенные на 25 мая выборы президента в нашей стране, то против России будут введены новые санкции Запада.

Об этом он сказал в Белом доме на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, сообщает "Голос Америки".

По словам американского президента, от санкций не должен страдать российский народ.

"Каждый день мы с глубоким беспокойством наблюдаем за событиями на востоке Украины. Следующим шагом будут более широкие санкции. Мы хотим оставить открытой возможность дипломатического разрешения кризиса, однако если мы увидим, что дестабилизация обстановки в Украине продолжится на таком уровне, что это нарушит ход выборов 25 мая, у нас не будет выбора, кроме как ввести дополнительные санкции. Нашей целью не является наказать Россию, но дать им стимул выбрать лучший политический курс. Мы надеемся, что нам не придется их применить. Мы не хотим наказывать российский народ за действия его руководства", - заявил Обама.

Также он поддержал антитеррористическую операцию на востоке Украины и сказал, что у украинского правительства есть не только право, но и обязанность восстановить закон и порядок на территории страны.

Меркель и Обама, кроме того, обсудили варианты достижения энергетической независимости европейских стран от России. Президент США признал, что "даже на пике холодной войны из России в Европу шел энергопоток и сейчас нереалистично ожидать, что просто можно перекрыть кран". Канцлер Германии, в свою очередь, напомнила, что шесть европейских стран полностью зависят от газа.

Американский президент в очередной раз упомянул "легитимные интересы России" в Украине, которые нужно учитывать. Однако, по его словам, чего нельзя учитывать, так это стремления России нарушать суверенитет Украины и диктовать политику суверенному государству.

"Я убежден в том, что если бы украинцам дали сделать свой выбор самостоятельно, они бы выбрали хорошие отношения как с Россией, так и с Западной Европой, но они не могут согласиться с тем, что их считают придатком России, и что у Кремля есть право наложить вето на состав демократически избранного правительства в Киеве", - заметил Обама.

Глава Белого дома также раскритиковал российскую пропаганду, заявив, что все свидетельства говорят о том, что люди в камуфляже на востоке Украины не являются спонтанно восставшими местными жителями, как в этом убеждает РФ.

"Местные демонстранты обычно не обладают ракетами типа "земля-воздух", с помощью которых они сбивают вертолеты….. На протяжении нескольких недель господин Путин отрицал, что российские войска присутствуют в Крыму и признал это позднее. Это не добавляет доверия. Что касается утверждения о нашем вмешательстве, наш единственный интерес в Украине - это, чтобы украинский народ имел возможность самостоятельно принимать решения", - подчеркнул Обама.

Меркель, в свою очередь, не ответила на вопрос журналиста, считает ли она президента РФ Путина оторванным от реальности. Однако сказала, что для нее выборы в Украине 25 мая являются "важнейшими", добавив, что "сами по себе санкции - не цель, они лишь идут вместе с предложением дипломатического урегулирования кризиса".

Меркель также сказала, что украинское правительство, в отличие от России, предприняло шаги в правильном направлении в связи с Женевскими соглашениями.

Обама же назвал захват в заложники инспекторов ОБСЕ в Славянске и обращение с ними "отвратительным и непростительным" и потребовал от России немедленно принять меры по их освобождению.

Напомним, на совместной пресс-конференции Обама и Меркель также заявили о возможном введении санкций против секторов российской экономики, что должно ударить по Путину и его окружению.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Россия Путин санкции Украина Меркель выборы Обама антитеррор антитеррористическая операция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять