Как подожгли Дом профсоюзов в Одессе, опубликованы новые фото и видео

В пятницу, 2 мая, в Одессе активисты Майдана, Самообороны, "Правого сектора", а также ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста" проводили марш и митинг за единую Украину.

Драки в городе начались после того, как сепаратисты напали на участников митинга. Пострадали около 170-ти человек, в том числе журналисты и правоохранители.

Сепаратисты попытались укрыться в здании Дома профсоюзов на Куликовом поле, они отстреливались, бросались камнями и "коктейлями Молотова".

На видео в 1:30 видно, как обстрелянные из огнестрельного оружия сторонники Украины бегут от здания. А в 2:00 ролика можно заметить, как Дом профсоюзов вспыхивает изнутри – окна на третьем этаже целы, но огонь полыхает вовсю.

По данным спасателей, пожар возник в результате того, что конфликтующие стороны применяли бутылки с зажигательной смесью.

Видео: 9plus0