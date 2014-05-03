СБУ доказала связь представителя Путина с боевиками на Донбассе, опубликована запись

Служба безопасности Украины обнародовала записи телефонных разговоров между спецпредставителем президента РФ Владимиром Лукиным и вожаком вооруженных террористов Игорем Гиркиным по прозвищу "Стрелок".

Они доказывают причастность России к ситуации с захватом представителей ОБСЕ на Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

"Службой безопасности Украины получены доказательства координации и непосредственного влияния российской стороны на ситуацию вокруг захвата членов военной версификационной миссии стран-участников ОБСЕ", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.



"Несмотря на заявления российской стороны о том, что ответственность за захват заложников лежит на Украине, запись телефонного разговора между Лукиным и "Стрелком" (Стрелковым) свидетельствует о том, что официальная российская сторона координирует действия боевиков и имеет непосредственное влияние на их решения. А "активное участие" российской делегации в освобождении иностранных заложников - не более, чем инсценировка", - заявили в СБУ.

Ранее "Главред" сообщал, что Лукин якобы пропал, а потом "нашелся" в гостях у Рината Ахметова.

Видео: СБУ