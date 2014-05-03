Бойня в Одессе: количество жертв возросло до 46

В Одессе вчера, 2 мая, во время столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек, более двухсот обратились за помощью в медицинские учреждения, из них 20 - сотрудники МВД. Все опознанные погибшие - жители Одесской области.

Об этом во время брифинга сообщил прокурор Одесской области Игорь Боршуляк, пишет "Думская.net".

"К большому сожалению, вчерашние события привели к смертям 46 человек… Прошу всех жителей города и его гостей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В данное время город находится под контролем правоохранительных органов", - заявил прокурор.

По словам Боршуляка, по факту вчерашних событий уже открыта серия уголовных производств, а также создана межведомственная группа по расследованию преступлений в составе представителей УМВД, прокуратуры и СБУ.

"Они расследуют организацию массовых беспорядков, умышленного уничтожения имущества, убийства людей, захвата зданий, и совершения хулиганских действий", - уточнил он.

При этом, по его мнению, человеческих жертв можно было избежать, если бы правоохранители выполняли свои прямые обязанности более оперативно и своевременно.

Прокурор добавил, что по этому факту прокуратура открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 43 человека.