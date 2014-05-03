Новые доказательства связи сепаратистов и милиции в Одессе: опубликованы фото

В сети продолжают появляться новые доказательства связи милиции и сепаратистов, атаковавших проукраинских активистов 2 мая в Одессе.

Именно офицеры МВД давали инструкции вооруженным сепаратистам перед дракой со сторонниками единой Украины.

Кроме того, многие сотрудники милиции и сепаратисты вчера в Одессе имели одинаковые идентификационные повязки.

На одном из фото видно, что за спиной боевика, стреляющего из пистолета, стоит человек, очень похожий на замначальника ГУМВД в Одесской области полковника Дмитрия Фучеджи.

Напомним, что после столкновений и беспорядков, которые вчера, 2 мая, произошли в Одессе, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил Петра Луцюка с должности начальника ГУ МВД Одесской области.

Также напомним, что жертвами столкновени стали уже 46 человек, еще 25 остаются в больницах Одессы в тяжелом состоянии

Фото Facebook Арсена Авакова, pravda.com.ua