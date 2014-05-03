АТО в Краматорске: силовики отбили здание СБУ, возобновлено вещание украинских телеканалов

В Краматорске Донецкой области, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, от боевиков было освобождено здание городского управления СБУ, а также, благодаря тому, что спецназ отбил телецентр, восстановлено вещание украинских телеканалов.

Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

"Сейчас здание СБУ находится под контролем бойцов Нацгвардии Украины", - заявили в ведомстве.

В МВД также сообщили, что специалисты возобновили вешание украинских телеканалов, отметив, что в освобожденном от террористов помещении телецентра они обнаружили патроны от автомата Калашникова, листовки сепаратистского содержания, несколько молитвенников, выпущенных в Москве и Санкт-Петербурге, а также рукописные записки относительно включения российских телеканалов.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: youtube.com