Тигипко сдал кровь для пострадавших одесситов

Народный депутат Украины Сергей Тигипко был замечен в числе неравнодушных одесситов, которые пришли сдать кровь для пострадавших в отделение переливания крови Одесской областной детской клинической больницы.

Сегодня есть острая потребность в первой группе крови и люди активно участвуют в ее сдаче. Народный депутат пообщался со всеми, кто пришел на пункт переливания крови и выразил соболезнования семьям погибших, пишет Репортер.

Политик отказался от комментариев, сообщив лишь, что просто пришел сдать кровь, чтобы "выразить свою солидарность с одесситами, считая, что маленькое конкретное действие лучше, чем красивые пустые слова".

"Никто не ожидал такого в мирной Одессе. Я шокирован и поэтому не мог не приехать сюда", - сказал Сергей Тигипко.