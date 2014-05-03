Премьер Польши заявил, что Россия ведет войну с Украиной

Россия ведет войну с Украиной, а дипломатические усилия Запада не принесли желаемых результатов в вопросах деэскалации ситуации в нашей стране.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя события в Одессе, которые привели к гибели более чем 40 людей, и противостояние на востоке Украины, пишет "Радио Свобода".

"Это война. Может, немного другого типа, потому что это необъявленная война. Но на самом деле имеем дело де-факто с войной", - считает глава правительства Польши.

"Когда число жертв составляет десятки, если используют оружие, когда сбивают вертолеты, то мы все видим, что имеем дело не с вооруженной конфронтацией , организованной демонстрантами, а с государством, в данном случае - с Россией", - заявил Туск.

Напомним, в результате столкновений между вооруженными пророссийскими экстремистами и проукраинскими демонстрантами в Одессе в пятницу, 2 мая, погибли более 40 человек.