В Константиновке начался бой за телевышку: террористы используют гранатометы

В Константиновке (Донецкая область) начался бой за телевышку. Теророристы используют гранатометы, планируют жечь проезжающий мимо транспорт.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Донецке сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" взяли штурмом офис компании ИСД (принадлежит нынешнему главе Донецкой ОГА Сергею Таруте), а в Горловке (Донецкая область) террористы захватили здание Отдела по борьбе с организованной преступностью.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 3 мая, в Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.

Добавим, что власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".