Джемилев о запрете на въезд в Крым: это сплотило крымских татар, не отменят - будут новые акции

Депутат Верховной рады Украины, один из лидеров крымских татар - Мустафа Джемилев - отреагировали на введенный против него Россией запрет на въезд в аннексированный Крым, заявив, что эта ситуация лишь сплотила крымских татар.

Об этом пишет Укринфом.

"В целом, эта ситуация лишь сплотила и активизировала крымских татар", - заявил Джемилев и добавил, что "это хамство - кого-то пускать, а кого-то не пускать на свою родину".

По его словам, если российские власти не отменят свой запрет, то им придется постоянно сталкиваться с протестными акциями крымских татар.

"Если они готовы каждую неделю к таким акциям, мы, в принципе, добились своей цели. Если бы пропустили, то, может быть, такой активизации крымских татар не было бы", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня, 3 мая, около пяти тысяч крымских татар прорвали границу между аннексированным Крымом и Украиной в пункте пропуска Армянск, чтобы поддержать Джемилева, который хотел попасть на территорию АР Крым. Также они начали перекрывать трассы.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".

Джемилев назвал врученное ему решение ни чем иным, как показателем того, "с каким "цивилизованным" государством мы имеем дело". Он также заявил, что несмотря на любые постановления, будет ездить в Крым.