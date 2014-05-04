Военные усилили прикрытие Херсонской области

Украинские десантные войска усилили прикрытие границ материковой Украины в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как говорится в заявлении военных, под особый контроль взяты направления, по которым может быть высажен десант в Херсонской области.

Речь, в частности, идет об охране государственных объектов и контрольно-пропускных пунктов.

Личный состав войск осуществляет охрану постоянно. Также созданы мобильно-огневые группы, которые находятся в полной готовности, сообщают в ведомстве.

Напомним, 2 мая в Одесе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов.

Кроме того, в Донецкой области продолжается активная фаза антитеррористической операции.

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