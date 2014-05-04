Ночью в Мариуполе разгромили офис "Батькивщины" и сожгли банк: опубликовано видео

Сегодня ночью в Мариуполе разгромили офис партии "Батькивщина" и сожгли здание ПриватБанка.

Об этом сообщили в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

Стоит отметить, что офис "Батькивщины" находится в центре города – на проспекте Ленина недалеко от городского совета.

При этом активных действий у здания горсовета не было, всю ночь слышались выстрелы, горели автомобильные шины.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 4 мая в Мариуполе звучали выстрелы и гореши шины, а горожане говорили о начале АТО.

Фото: Twitter