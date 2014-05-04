Россия передислоцирует военные самолеты в Крыму: опубликовано видео

Россия перебрасывает истребители и бомбардировщики в сторону западного побережья Крыма.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, 3 мая было замечено свыше десятка истребителей Миг-29 и Су-27, а также несколько стратегических бомбардировщиков Ту-22-м.

"Местные наблюдатели не исключают, что переброска авиации связана с ситуацией на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что к 9 мая в Севастополе запланирован военный парад с участием военной техники нового поколения.

Также в Крыму ожидают, что на этот парад прибудут Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Видео: 5 канал