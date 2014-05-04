АТО пройдет во всех городах, где есть террористы - Парубий

После антитеррористической операции силовиков в Краматорске и Славянске она продолжится в тех городах, где есть террористы.

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий в эфире "5 канала", передает Gordonua.

"Сейчас украинские подразделения находятся в Краматорске, а Славянск полностью окружен и заблокирован силами, задействованными в проведении антитеррористической операции", - подчеркнул он.

Также секретарь СНБО пообещал, что активная фаза АТО не закончится в этих городах.

"После того, как завершится операция в Славянске и Краматорске, мы будем проводить также активную фазу операции в других городах, где экстремисты и террористы игнорируют украинский закон, ставят под угрозу жизни украинских граждан, проводят антизаконную деятельность", – заверил Парубий.

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