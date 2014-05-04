Сегодня в Харькове массовые акции запрещены судом

На воскресенье, 4 мая, суд запретил проведение массовых мероприятий в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, передает УНИАН.

Также в мэрии попросили горожан не поддаваться на провокации.

"В связи со сложившейся в стране общественно-политической ситуацией просим вас воздержаться от участия в митингах и разных собраниях. Проведение их 4 мая 2014 года запрещены решением суда. Просим вас не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что решение суда связано с трагедией в Одессе, которая унесла жизни более 40 человек.

"2 мая в Украине погибло свыше 40 человек, и наш долг – почтить тех, кто ушел из жизни, миром", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии подчеркнули, что просьба в суд о запрете массовых акций была подана от имени Харьковского горсовета.

Напомним, 3 мая и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о двухдневном трауре по погибшим в ходе антитеррористической операции на Донбассе и в результате кровавых беспорядков в Одессе.

Харьковский Евромайдан уже заявил о решении перенести запланированное на воскресенье, 4 мая, народное вече.

В то же время местный Антимайдан анонсировал свой митинг на 4 мая на 12.00.

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