Силовики уничтожили блокпост террористов под Краматорском

В ходе активной фазы АТО украинские силовики уничтожили еще одну баррикаду, устроенную террористами на дороге между Краматорском и Дружковкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"На пути между городами Краматорск и Дружковка Донецкой области 4 БТРа Вооруженных сил Украины деблокировали еще одну возведенную экстремистами баррикаду. В результате действий военных вооруженные террористы разбежались. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

После уничтожения баррикады колонна БТРов поехала дальше к месту назначения.

Напомним, 3 мая в ходе АТО, проведенной от боевиков было освобождено здание городского управления СБУ в Краматорске.

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